Calciomercato Milan – Bakayoko si avvicina: doppio indizio per il ritorno

Carmelo Barillà

Il Milan sembra intenzionato a percorrere la pista che porta a Tiémoué Bakayoko. Il club sta lavorando per permettere a Stefano Pioli di poter contare su una rosa completa e competitiva. Una volta perfezionata la cessione di Pobega al Torino (in prestito), il Milan cercherà almeno un centrocampista per rinforzarsi. Oltre ad Adli, in grado, comunque, di disimpegnarsi bene anche sulla trequarti, la dirigenza rossonera sta pensando al ritorno di Bakayoko. Trovano conferme le indiscrezioni lanciate da 'Sky Sport' nelle scorse ore.

Arriva, infatti, un doppio indizio per il ritorno del francese. Insieme a Zappacosta, Bakayoko non è presente nella numerazione ufficiale del Chelsea, annunciata dai ‘Blues’ in queste ore. Inoltre, come riporta 'Calciomercato.it' c'è da registrare la possibile uscita di scena del Lione. I francesi hanno chiesto in prestito con diritto di riscatto il 27enne, ma la trattativa non è poi decollata.

Il Milan, dunque, spera. Bakayoko ha un contratto con il Chelsea fino al giugno 2022. Per questo motivo, al momento, l'opzione prestito non è percorribile. Ma i londinesi possono rinnovare il contratto fino al 2023 con un’opzione automatica. In quel caso il Milan avrebbe una grossa opportunità per averlo in prestito. Nonostante l'interesse di Juventus e Napoli, infatti, Bakayoko ha già da tempo dato il proprio gradimento per una seconda avventura in rossonero. Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Grillitsch idea concreta, Pobega va al Torino