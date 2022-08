Calciomercato Milan – Bakayoko vicino alla risoluzione del contratto

Tiémoué Bakayoko si appresta a lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, è tutto pronto per la risoluzione del contratto del centrocampista francese, classe 1994. Il quale, andando via, libererebbe il posto in rosa ad Aster Vranckx, in arrivo dal Wolfsburg.