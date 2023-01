Calciomercato Milan – Bakayoko vuole interrompere il prestito: le ultime

Arrivano degli aggiornamenti dall'Inghilterra che riguardano il futuro di Tiemoue Bakayoko . Secondo quanto riferisce il giornalista del 'Telegraph', Mike McGrath , il centrocampista francese starebbe pensando di interrompere il prestito al Milan con sei mesi di anticipo. Il Chelsea , proprietario del cartellino del calciatore, sarebbe disposto a cederlo in un altro club a parametro zero.

Una notizia che viene pressoché confermata da Nicolò Schira, il quale riporta su Twitter che nei prossimi giorni è previsto un incontro tra l'agente di Bakayoko e il Milan per discutere del futuro del francese. Il calciatore di proprietà del Chelsea non rientra nei piani di Pioli com testimoniano i zero minuti stagionali ma non sarebbe convinto dell'offerta dell'Adana Demirspor e ne starebbe aspettando altre. Milan, incontro tra Cardinale e Furlani: non solo il mercato sul tavolo.