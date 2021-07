Calciomercato Milan – Bakayoko, operazione non semplice per il Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko possibile rinforzo a centrocampo. Ma il Chelsea non intende fare alcuno sconto

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vorrebbe fare un tentativo per riportare Tiémoué Bakayoko in rossonero. L'operazione, però, secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, non è così semplice.