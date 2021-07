Calciomercato Milan – Bakayoko o Kamara per rinforzare il centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan dovrà scegliere uno tra Bakayoko e Kamara per rinforzare il suo centrocampo

Chiusa la telenovela Giroud e assicuratosi Sandro Tonali a titolo definitivo, il Milan adesso è al lavoro per trovare un altro centrocampista di livello. Secondo il 'Corriere dello Sport', la dirigenza rossonera tenterà l'affondo per uno tra Tiemoué Bakayoko e Boubakar Kamara. Il primo, che ha già vestito la maglia del Diavolo nella stagione 2018-2019, dopo aver militato nel Napoli nell'ultima stagione ha fatto ritorno al Chelsea, club con il quale il Milan ha stabilito un ottimo rapporto. Il secondo, invece, è in scadenza di contratto nel 2022 con il Marsiglia e stando alle notizie degli ultimi giorni, il francese non avrebbe nessuna intenzione di rinnovare con i 'focesi'. Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan TV: queste le sue prime dichiarazioni