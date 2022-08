Calciomercato Milan – Bakayoko nel mirino del Monza: le ultime / News

Tre sconfitte in altrettante partite: l'avventura del Monza in Serie A non è iniziata affatto nel migliore dei modi. I tanti colpi di calciomercato messi a segno da Adriano Galliani non hanno, finora, sortito l'effetto sperato e, per questo motivo, ne sarebbero in programma degli altri. In tal senso, attenzione all'ultima idea dei biancorossi, che guardano in casa Milan per rinforzare il centrocampo.