Calciomercato Milan – Bakayoko in uscita: agenti al lavoro per piazzarlo

Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan, può andare via in questo calciomercato. Si cerca una nuova sistemazione per il francese

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato sulla situazione di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese ex Monaco, Chelsea e Napoli che non rientra nelle scelte tecniche di mister Stefano Pioli per questa stagione sportiva.

Calciomercato Milan, Bakayoko non fa parte del progetto

Il calciatore, per il quotidiano torinese, ha capito ulteriormente di non fare parte del progetto rossonero alla luce delle due mancate convocazioni, per scelta tecnica, in occasioni delle due ultime amichevoli contro Vicenza e Pergolettese. La situazione contrattuale di Bakayoko, però, è da chiarire.

Il numero 14 rossonero, infatti, è in prestito dal Chelsea fino al 30 giugno 2023 e, qualora restasse al Milan, potrebbe riscattare l'obbligo di riscatto per il club di Via Aldo Rossi. I suoi agenti, ad ogni modo, sono al lavoro per trovare una nuova sistemazione al loro assistito. L'Olympique Marsiglia potrebbe tornare sulle sue tracce.