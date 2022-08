Calciomercato Milan – Bakayoko in uscita: arrivano conferme | PM News

Tiémoué Bakayoko potrebbe salutare il Milan in questa sessione di calciomercato: due club sul centrocampista francese, fuori dal progetto

Tiémoué Bakayoko potrebbe salutare il Milan in questa sessione di calciomercato : due club sul centrocampista francese, fuori dal progetto tecnico rossonero. Secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan.it , infatti, sono arrivati interessamenti da parte di due club. Nello specifico si tratterebbe di una squadra inglese e di una spagnola , come confermato dall'entourage del calciatore.

Il Milan, nel frattempo, continua a lavorare sul fronte calciomercato per un centrocampista. Diversi i nomi al vaglio della dirigenza rossonera, primo fra tutti quello di Raphael Onyedika del Midtjylland. L'addio di Bakayoko potrebbe dare l'accelerazione decisiva in tal senso al nuovo innesto, che sia il nigeriano o chi per lui.