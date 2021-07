Calciomercato Milan – Bakayoko, il nodo è la formula del trasferimento

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko potrebbe rinforzare la mediana rossonera in vista della prossima stagione

Daniele Triolo

Il Milan ci riprova. Ad un anno di distanza dal calciomercato estivo 2020, vuole riportare Tiémoué Bakayoko in rossonero. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Come si ricorderà, infatti, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara avevano provato a prendere il centrocampista francese, classe 1994, già dodici mesi fa per irrobustire il centrocampo del Diavolo.

Il Chelsea, però, aveva tenuto duro, tenendo alto il prezzo del giocatore che il Milan, nell'estate 2019, non aveva riscattato per 35 milioni di euro dopo l'iniziale stagione di prestito. Il Diavolo, poi, cambiò strategia una volta capito come ci fossero i margini per soffiare Sandro Tonali all'Inter e Bakayoko, più in avanti nel mercato, prese la via di Napoli, dove ha ritrovato il suo ex tecnico Gennaro Gattuso.

Ora, però, gli scenari di calciomercato sono differenti. Il Milan ha bisogno di uno come Bakayoko perché. nell'anno in cui tornerà a giocare in Champions League, perderà per un mese, tra gennaio e febbraio, sia Franck Kessié sia Ismaël Bennacer, impegnati in Coppa d'Africa. Ed il ritorno dell'ex Monaco, adesso, è diventato nuovamente possibile.

A quali condizioni? Con il Chelsea il nodo della questione riguarda sempre la formula del trasferimento, ha sottolineato il 'CorSport'. Allungando di un anno il contratto al giocatore transalpino, portandone dunque la scadenza dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023, gli inglesi mantengono potere decisionale e forza contrattuale nella trattativa con il Milan.

Si può ipotizzare dunque, che si possa andare verso una cessione di Bakayoko al Milan in prestito, vedremo se con diritto oppure con obbligo di riscatto. Quel che è certo, però, è che ci saranno lunghi tempi di attesa.