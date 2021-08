Calciomercato Milan – Bakayoko, il Chelsea apre alla sua cessione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko, in uscita dal Chelsea, potrebbe coronare il suo sogno di tornare in rossonero

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, potrebbe riportare in rossonero Tiémoué Bakayoko. Soprattutto nel caso in cui uscisse Tommaso Pobega, richiesto in prestito da mezza Serie A. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il centrocampista francese del Chelsea, classe 1994, non rientra nei piani tecnici del manager Thomas Tuchel e, pertanto, dovrebbe essere ceduto.