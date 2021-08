Calciomercato Milan – Bakayoko, il centrocampista si abbassa l’ingaggio

Le ultime sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko si è ridotto l'ingaggio pur di vestire la maglia rossonera

Domani sarà il giorno del ritorno al Milan di Tiemoué Bakayoko. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista sarà il rinforzo numero nove di questa sessione di calciomercato per il Diavolo, ma non è finita qui. L'obiettivo di Maldini e Massara è quello di prendere due jolly tra la fascia e la trequarti. Nel mirino ci sono YacineAdli e Jesus Corona, che hanno già manifestato la loro volontà di vestire la maglia rossonera.