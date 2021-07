Calciomercato Milan – Bakayoko, i tempi si allungano. Le ultime | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: sono lunghi tempi per arrivare a Bakayoko, centrocampista del Chelsea. Il punto

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul possibile approdo di Tiémoué Bakayoko al Milan. Il Chelsea sta pensando di effettuare la stessa cosa fatta con Giroud, ovvero prolungare il contratto del centrocampista, in scadenza attualmente nel 2022, di un anno.. L'ex Monaco non ha intenzione di restare in Inghilterra e spinge per tornare a vestire la maglia rossonera.

E' chiaro che se il Chelsea riuscisse a rinnovare il contratto a Bakayoko, il prezzo cambierebbe. Con la scadenza nel 2022 la cifra richiesta sarebbe sicuramente più bassa rispetta a quella nel caso in cui il contratto venisse prolungato fino al 2023. C'è da dire però che in questo modo il Milan potrebbe chiedere in prestito il giocatore, cosa che al momento non è possibile fare.

Secondo Tuttosport i tempi per la fumata bianca potrebbero essere piuttosto lunghi e il Milan non ha intenzione di aspettare all'infinito. La squadra rossonera, infatti, in questo momento ha Kessie -che andrà alle Olimpiadi - e Bennacer, che sta recuperando dall'operazione al piede di qualche settimana fa. Insomma, Maldini e Massara hanno fretta. Intanto è fatta per Tonali al Milan. Ecco le novità.