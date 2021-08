Calciomercato Milan – Bakayoko ha detto sì. E si taglia l’ingaggio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko è vicino al ritorno in maglia rossonera. Ecco come sta procedendo la trattativa

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, è vicino a riportare Tiémoué Bakayoko in maglia rossonera. Ne hanno parlato tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Il centrocampista francese di origini ivoriane, classe 1994, ha già giocato con il Milan, come si ricorderà, nella stagione 2018-2019. Totalizzò 42 presenze tra campionato e coppe, con, al suo attivo, anche un gol nel derby.

È rimasto nel cuore di tutti i tifosi rossoneri ed il Milan, per lui, è rimasto un club davvero speciale. Ecco perché il ragazzo, tornato al Chelsea per fine prestito dopo non essere stato riscattato dal Napoli, ha spinto con il suo entourage per far ritorno in maglia rossonera. E ieri i suoi agenti si sono recati a 'Casa Milan' per un incontro con Paolo Maldini e Frederic Massara. Un summit che ha prodotto esito positivo.

Bakayoko, infatti, pur di tornare al Milan in questa sessione di calciomercato, ha fatto sapere, attraverso i suoi agenti, di voler adeguare il suo ingaggio agli standard rossonero. Dagli oltre 3 milioni di euro netti a stagione che percepisce a Londra, firmerebbe con il Diavolo a 2,5 netti all'anno. Questo è il buon viatico sul quale, ora, i dirigenti rossoneri potranno impostare la trattativa con i 'Blues' per riprendere Bakayoko a partire dalla prossima settimana.

Su quali basi Bakayoko farebbe ritorno a Milanello? Il Chelsea ha esercitato l'opzione di rinnovo unilaterale del contratto del francese fino al 30 giugno 2023. Pertanto, adesso, può andare via anche in prestito e non soltanto a titolo definitivo. L'idea del Milan è quella di impostare i negoziati sulla base di un prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto non superiore ai 10 milioni di euro.

C'è ottimismo, in casa rossonera, per concludere la trattativa in poco tempo. E per regalare, dunque, al tecnico Stefano Pioli un centrocampista fisico, potente, ma allo stesso tempo tecnico, che già conosce il campionato di Serie A. Su di lui c'erano anche Napoli (che lo ha avuto nell'ultima stagione) e Olympique Lione, ma la priorità di Bakayoko è sempre stata quella di tornare a Milano, sponda rossonera. Florenzi al Milan: segui con noi, LIVE, il suo primo giorno rossonero >>>