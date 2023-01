Calciomercato Milan – Bakayoko può salutare, le possibili conseguenze

Il centrocampista del Milan Tiemoué Bakayoko potrebbe salutare i compagni e questo avrebbe delle conseguenze per il mercato dei rossoneri

Uno dei giocatori che hanno più deluso in casa Milan nel corso degli ultimi mesi è stato senza ombra di dubbio Tiemoué Bakayoko . Il francese non ha ancora trovato una presenza ufficiale con il Diavolo, ma solamente spezzoni nelle amichevoli estive e invernali. E soprattutto è l'ultima scelta a centrocampo, dietro a Tonali , Bennacer , Pobega , Vranckx e il tuttofare Krunic .

Milan, Bakayoko può rientrare al Chelsea

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il francese era già vicino al passo d'addio in passato, ma ora sembra esserci qualche spiraglio perché possa lasciare a gennaio. Alla porta del Milan ha bussato l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella, che lo vorrebbe subito, ma si starebbe cercando di farlo tornare al Chelsea.