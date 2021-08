Calciomercato Milan – Bakayoko disposto a ridursi l’ingaggio: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Tiemoué Bakayoko sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio pur di ritornare al Milan

'Certi amori fanno dei giri immensi, poi ritornano', esclamava così Antonello Venditti nel celebre brano 'Amici mai'. E nel caso di Tiemoué Bakayoko e il Milan è vero amore. Secondo Nicolò Schira, noto esperto di mercato, l'ex centrocampista del Napoli è pronto a ridursi l'ingaggio pur di tornare a Milanello, ma resta da risolvere le cifre tra il club di via Aldo Rossi e il Chelsea. "Colloqui in corso per Tiemoué Bakayoko al Milan dal Chelsea. I 'blues' chiedono un prestito da €1 - 1.5 milioni di euro con opzione di acquisto fissato a 10 milioni di euro. Il Milan sta lavorando per abbassare le cifre. Confermata la scelta di 'Baka' di tagliarsi lo stipendio per trasferirsi in rossonero", queste le parole apparse sul profilo Twitter del giornalista.