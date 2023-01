Calciomercato Milan – Bakayoko può andare via: tre squadre su di lui

Tiémoué Bakayoko può lasciare il Milan in questo calciomercato invernale. Non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Le ultime news

Daniele Triolo

Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese classe 1994, può lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Ieri il calciatore si è visto in sede: club di Via Aldo Rossi ed entourage dell'ex Monaco, Napoli e Chelsea sono al lavoro per trovare una soluzione che gli consenta di giocare con continuità.

Calciomercato Milan, Bakayoko è ancora sulla lista dei partenti — Al Milan, infatti, Bakayoko è fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. Non gioca mai, anche perché, qualora collezionasse almeno 15 presenze da 45' di gioco, scatterebbe - come da accordi presi 18 mesi fa con il Chelsea - l'obbligo di riscatto del suo cartellino dai 'Blues' per 17 milioni di euro.

Il Diavolo non ha intenzione di fargli fare queste presenze, e, pertanto, spera di spedire altrove Bakayoko, il cui ritorno in rossonero è stato tutt'altro che esaltante. Soprattutto avendo ancora negli occhi l'enorme apporto fornito alla causa del Diavolo, al contrario, nella stagione 2018-2019 con Gennaro Gattuso allenatore.

Potrebbe andare in Turchia, nell'Adana Demirspor di Montella — Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Bakayoko abbia alcune richieste all'estero. Due arrivano dalla Süper Lig turca. La prima, più precisamente dall'Adana Demirspor, allenato da Vincenzo Montella, che sembra essere la società favorita per accaparrarsi il cartellino del giocatore; la seconda è del Galatasaray.

L'altra richiesta, poi, arriva dalla Grecia, nello specifico dall'Olympiacos. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la vicenda e se il centrocampista transalpino, effettivamente, lascerà Milano e Milanello questa volta in via definitiva.