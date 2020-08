Bakayoko, foto in maglia Milan: il mistero (risolto) della copertina Facebook

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Si attende la svolta. Tiemoue Bakayoko e il Milan si vogliono fortemente: un amore corrisposto che sembrava difficile da vivere, ma che probabilmente alla fine diventerà realtà. Il francese classe 1994 non è riuscito a imporsi al Chelsea e dopo aver giocato un anno in prestito col Milan nel 2018/19, è pronto a tornare in rossonero il prossimo anno. Ha giocato in prestito al Monaco, ma anche il club francese non l’ha riscattato ed è tornato dunque al Chelsea.

Solo momentaneamente, perchè il Milan sta accelerando e spera di raggiungere l’accordo: Bakayoko può essere il primo vero rinforzo rossonero per il prossimo anno. La richiesta del Chelsea è di 25,5 milioni, giudicati sempre troppi dal Milan, che vuole vincere il braccio di ferro. L’obiettivo è chiudere a 20 milioni più bonus che avvicineranno la somma alla richiesta inglese.

Intanto i tifosi del Milan hanno sognato vedendo il profilo del francese: Bakayoko non aggiornava da tempo il suo profilo Facebook e aveva ancora l’immagine di copertina aggiornata all’estate 2018 in maglia Milan e una scritta abbastanza chiara: “Inizia una nuova storia”. Baka ha aggiornato il link del sito e sulla home dei fan è apparsa la sua immagine di copertina. Molti hanno pensato fosse un aggiornamento attuale, ma in realtà il mediano aveva modificato altro. Anzi, lo scalpore l’ha spinto a modificare l’immagine di copertina, che ora lo ritrae con la maglia del Chelsea.

PER TUTTE LE ULTIME SU IBRA LEGGI QUI >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>