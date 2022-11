Calciomercato Milan – Bakayoko in partenza: interesse del Bologna

Il Milan con la pausa per i Mondiali, potrà ricaricare le pile e recuperare giocatori importanti. Occhio anche al calciomercato , dal quale potrebbero arrivare calciatori importanti per rinforzare la rosa.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, sulle tracce di Tiémoué Bakayoko ci sarebbe il Bologna. Il calciatore è stato vicino alla partenza anche nella scorsa estate. Ricordiamo che il centrocampista è in prestito biennale dal Chelsea. Per gli emiliani lo scoglio maggiore potrebbe essere l'ingaggio da 2,5 milioni a stagione. Sulle tracce di Bakayoko ci sarebbe anche un suo estimatore, ovvero Gattuso e il suo Valencia. 'Donnarumma via dal Milan non per soldi': le parole dell'agente Rafaela Pimenta