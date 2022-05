Calciomercato Milan – Bakayoko al passo d’addio: tornerà al Chelsea

Il futuro di Tiémoué Bakayoko sarà lontano dal Milan: il centrocampista tornerà al Chelsea nella prossima sessione di calciomercato

Il futuro di Tiémoué Bakayoko non sarà al Milan , con il centrocampista che farà ritorno al Chelsea . Come riporta calciomercato.com, nonostante l'apparizione fugace nell'ultima gara casalinga contro l' Atalanta , il futuro del centrocampista è segnato.

L'ex centrocampista del Napoli, che prima di domenica non giocava da 14 gare consecutivamente, tornerà in Inghilterra, dove, presumibilmente, sarà di passaggio. In stagione Bakayoko ha collezionato con la maglia del Milan in totale 18 presenze, senza regalare né gol né assist.