Calciomercato Milan – Bakayoko, accelerata nelle prossime settimane

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko, già rossonero nel 2018-2019, vuole ritornare. A centrocampo ne serve un altro

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, acquisterà un altro centrocampista. Il nome di Tiémoué Bakayoko è sempre presente nella testa dei dirigenti rossoneri, secondo il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Potrebbe rappresentare il profilo idoneo per completare il quartetto di centrocampo con Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali.