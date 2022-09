Calciomercato Milan – Bakayoko verso l’Olympiacos con un occhio al Nottingham

Negli ultimi giorni della sessione di calciomercato, Tiemouè Bakyoko sembrava essere molto vicino all'addio al Milan . Il mediano francese è sotto contratto con il club rossonero fino all'estate prossima, ma si paventava una possibile rescissione. Invece, Bakayoko è rimasto a Milano in virtù dell'accordo per il prestito biennale concordato con il Chelsea la scorsa estate. Nonostante ciò, l'ex Monaco potrebbe comunque lasciare il Milan a breve.

Come infatti riporta Nicolò Schira con un tweet sul suo profilo, l'Olympiacos starebbe tentando di tesserare Bakayoko dopo aver fallito negli scorsi giorni. Ciò dovrebbe avvenire dopo lo svincolo del giocatore che terminerebbe sia il contratto con il Milan che con il Chelsea. Inoltre, i greci vorrebbero acquistare il francese per poi girarlo al Nottingham Forest a gennaio; tutto ciò avverrebbe per via del fatto che entrambe le proprietà sono presiedute dalla medesima proprietà.