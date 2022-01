Calciomercato Milan – Nome nuovo per la trequarti: si monitora Bajrami

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan starebbe monitorando Nedim Bajrami per la prossima stagione

Si prospetta un'estate decisamente infuocata per il Milan, club che dovrà rinforzare quasi tutti i reparti, trequarti compresa. Nonostante il Diavolo possa disporre di grande qualità in quella zona del campo, la dirigenza potrebbe acquistare un calciatore che tanto sta facendo bene quest'anno con la maglia dell'Empoli. Secondo Nicolò Schira, Maldini e Massara starebbero monitorando Nedim Bajrami per la prossima stagione. Albanese con cittadinanza svizzera, il classe 1999 è un trequartista puro. Dopo aver illuminato la Serie B nelle due passate stagioni a suon di gol e ottime prestazioni, Bajrami sta dimostrando di essere un calciatore da Serie A. L'ex Grasshoppers, infatti, non ha affatto sofferto il salto di categoria, anzi. Ad oggi può vantare 6 gol in 21 presenze in campionato, mentre in Coppa Italia ha segnato 3 reti in appena 3 partite. Su di lui ci sono anche gli occhi del Napoli, mentre l'Empoli chiede circa 12 milioni di euro per cederlo. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>