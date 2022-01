Calciomercato Milan – Baiocchini: “Il difensore alla fine arriverà”

Manuele Baiocchini ha spiegato come il Milan non lasci nulla al caso in ottica calciomercato. Non c'è fretta, ma il difensore arriverà

Manuele Baiocchini ha spiegato come il Milan non lasci nulla al caso in ottica calciomercato. Non c'è fretta, ma il difensore arriverà. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Al Milan non fanno nulla per caso e nulla di cui non siano completamente convinti. E quindi né l'infortunio di Tomori, né l'ultima prestazione non eccellente di Kalulu, e né, per come abbiamo capito come ragionano Maldini e Massara, un'ulteriore sconfitta potrà cambiare i piani. Devono comprare un difensore, un difensore alla fine arriverà ma non l'hanno emergenza di mettere una pezza immediatamente".