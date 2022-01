Calciomercato Milan – Bailly, si continua a trattare con il Manchester United

Le ultime sul calciomercato del Milan. Trattativa in piedi con il Manchester United per il difensore centrale ivoriano Eric Bailly

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato così prima della partita contro il Genoa in Coppa Italia: "In questa fase di campionato abbiamo visto la grande credibilità, solidità e affidabilità dei nostri centrali cosiddetti 'di riserva' e non è detto che arrivi qualcuno da qui alla fine del campionato". Secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport' queste sono soltanto dichiarazioni di circostanza. Nonostante il buon rendimento di Pierre Kalulu e Matteo Gabbia il Milan sta continuando a lavorare sul calciomercato, in particolare su Eric Bailly del Manchester United. Le parti continuano a trattare: vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. L'infortunio di Tomori accende il mercato: due nomi per il Milan