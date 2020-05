Calciomercato Milan – Azmoun, i rossoneri parlano con l’agente: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Nei giorni scorsi si è parlato molto di un interesse del Napoli per Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo. Il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare il club russo a fine stagione, club che però non chiede meno di 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

Attenzione al Milan, però, che cerca di inserirsi. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, i rossoneri avrebbero iniziato a parlare con il suo agente Fali Ramadani, che tra le altre cose ha un buonissimo rapporto con Ralf Rangnick. Si tratta di un sondaggio esplorativo, nulla di più, che però testimonia la volontà del Milan di provare a fare un tentativo per il classe 1995.

