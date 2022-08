Calciomercato Milan – Si avvicina a grandi passi il rinnovo di Rade Krunic

Inevitabilmente, gli stati generali milanisti vorrebbero invertire la rotta; se ciò non sta, attualmente e apparentemente, accadendo con Rafael Leao e Ismael Bennacer , si può comunque dire che la situazione legata ai prolungamenti stia nettamente migliorando per il Milan.

Infatti quest'estate hanno già trovato un nuovo accordo per la permanenza Tommaso Pobega e Fikayo Tomori e stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, lo stesso destino spetterebbe a Rade Krunic. Per il quotidiano, la ratifica per il prolungamento del suo contratto con il Milan dovrebbe arrivare presto. I Milan, la doppia occasione da cogliere sull'esterno destro: le ultime news di mercato