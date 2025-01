Calciomercato Milan, avviati i primi contatti per Varela: le ultime

Per il quotidiano torinese, ad ogni modo, Varela (sotto contratto con il club presieduto da André Villas-Boas fino al 30 giugno 2028 ) sembra essere più un pista percorribile per il prossimo calciomercato estivo, rispetto a questa finestra invernale di trasferimenti.

Finora in stagione 25 partite con il Porto per l'argentino

In stagione, finora, Varela ha disputato con il Porto 25 partite. Ha trascorso in campo un totale di 1.266' sul terreno di gioco, tra campionato, coppe nazionali ed Europa League. Fermo per un problema fisico, è ancora ignota la data del suo rientro in squadra.