Calciomercato Milan, avanti tutta per Hojlund: c'è l'ok al prestito

Calciomercato Milan, si accelera su Hojlund per l'attacco

In questo senso, secondo la 'rosea', sarà importante l’incontro tra la dirigenza del Manchester United e lo stesso attaccante per parlare del futuro: se il club spiegherà che di spazio a Manchester non ce ne è più, Hojlund se ne dovrà fare una ragione. E a quel punto, il Milan diventerebbe una destinazione gradita. Perché a Hojlund Milano e il rossonero piacciono. Mentre il Diavolo non avrebbe problemi a coprire per intero il suo stipendio da circa 4 milioni di euro netti all’anno.