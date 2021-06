Calciomercato Milan – Attesi i dirigenti della Dinamo Mosca per Laxalt

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Lunedì la dirigenza incontrerà la Dinamo Mosca: il club russo è sulle tracce di Diego Laxalt

Dopo aver passato l'ultima stagione in Scozia con la maglia del Celtic, Diego Laxalt farà ritorno al Milan. Il futuro dell'uruguayano sarà, molto probabilmente, ancora una volta lontano da Milanello. L'esterno, infatti, non rientra nei piani del club rossonero, il quale sta già lavorando per trovargli la miglior sistemazione possibile. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', la società di via Aldo Rossi incontrerà nella giornata di lunedì i dirigenti della Dinamo Mosca. Il club russo è fortemente interessato a Diego Laxalt. Leggi qui l'intervista a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan >>>