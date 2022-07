Calciomercato Milan – Attesa per Sanches, ma è più vicino al PSG

Renato Sanches resta un obiettivo di calciomercato del Milan, almeno finché ci sarà una chance di strapparlo al PSG. Ecco la situazione

Daniele Triolo

Renato Sanches resta un obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, durante la settimana che inizierà domani si capirà qualcosa in più sul futuro del giocatore portoghese, che, in Francia, danno nuovamente molto vicino al PSG.

Calciomercato Milan, Sanches sembra destinato al PSG

Questo perché ieri 'Le 10 Sport' ha sottolineato come il Lille, resosi conto del desiderio di Sanches di giocare nel PSG, nonostante l'offerta più alta avanzata dal Milan per il classe 1997, avrebbe deciso di accontentare il calciatore ex Bayern Monaco e Benfica. Sarebbero due le strade possibili per la cessione di Sanches al PSG in questo calciomercato estivo, con buona pace del Milan.

La prima, quella preferita dal Lille, cessione a titolo definitivo del cartellino (il contratto di Sanches con i 'Dogues' andrà in scadenza il 30 giugno 2023) ad almeno 12 milioni di euro. La seconda, invece, porta ad un prestito con diritto di riscatto in favore del PSG. A quel punto, però, Renato Sanches dovrebbe prima rinnovare con il Lille e poi partire alla volta di Parigi.