Calciomercato Milan – Attacco, si accelera su Giroud: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud si svincolerà dal Chelsea. Per il Diavolo è il rinforzo ideale per l'attacco

Daniele Triolo

In questo calciomercato estivo il Milan acquisterà un nuovo attaccante ed Olivier Giroud sembra essere il prescelto del Diavolo. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il contratto del centravanti francese con il Chelsea scadrà il 30 giugno: pertanto non ci sarà bisogno di una trattativa con i 'Blues' per portare il giocatore a Milano.

Il Milan, ad ogni modo, in questi giorni ha evitato contatti con il giocatore, impegnato nella preparazione della finale di Champions League poi vinta dai londinesi contro il Manchester City. Da adesso, invece, è prevista l'accelerata: l'arrivo di Giroud al Milan non farebbe ombra a Zlatan Ibrahimovic che, nelle intenzioni del Diavolo, è ancora la punta di diamante per la prossima stagione.

Giroud sembra essere il giocatore perfetto per il Milan. Esperto (35 anni), ampiamente rodato in Champions League (dove ha segnato 6 gol in 8 gare, uno ogni 42' nell'ultima edizione), l'ex Arsenal e Montpellier, secondo il quotidiano torinese, potrebbe svolgere le visite mediche per il Diavolo già in settimana.

Un blitz, dunque, forse già nella giornata di domani, così che poi possa concentrarsi unicamente sulla spedizione della sua Francia ai Campionati Europei. Arriverà al Milan per rimpiazzare Mario Mandzukic: vista l'integrità fisica di Giroud, però, in casa rossonera sono convinti che con lui sarà tutta un'altra storia. Leggi qui l'intervista integrale a mister Pioli >>>