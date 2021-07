Calciomercato Milan – Attacco, occhi puntati sul giovane Daramy

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mohamed Daramy, classe 2002, gioca come esterno destro d'attacco. Può arrivare ad una condizione

Il Milan, che in questa sessione estiva di calciomercato sta cercando un esterno destro d'attacco che possa garantire più gol e più assist di Samu Castillejo ed Alexis Saelemaekers, non ha certo perso di vista Mohamed Daramy. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.