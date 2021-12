Calciomercato Milan – Attacco, Muriel è una pista complicata: i motivi

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Luis Muriel, classe 1991, colombiano dell'Atalanta, difficilmente vestirà rossonero a gennaio

Il nome di Luis Muriel , attaccante dell' Atalanta , è balzato agli onori delle cronache di calciomercato del Milan nelle ultime ore. Si è detto e scritto, infatti, della possibilità che il colombiano lasci a gennaio la 'Dea' di Gian Piero Gasperini per approdare in rossonero qualora il Diavolo decidesse di affondare il colpo su un nuovo centravanti.

In realtà, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, la situazione di mercato che riguarda Muriel è complicata. L'Atalanta, infatti, non vuole cedere il suo forte bomber al Milan, che è diretto rivale degli orobici per la conquista di un posto in Champions League. Lo lascerebbe partire soltanto dinanzi ad un'offerta irrinunciabile.