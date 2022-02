Calciomercato Milan – Attacco, torna d’attualità il nome di Depay

Memphis Depay torna un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. L'attaccante olandese potrebbe lasciare il Barcellona

Memphis Depay , attaccante del Barcellona , potrebbe tornare ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan . Lo ha riferito il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Depay, classe 1994, è arrivato al Barcellona a parametro zero nell'ultima estate dopo essersi svincolato dall'Olympique Lione. Finora, in stagione, ha realizzato 8 gol e fornito 2 assist in 23 partite tra Liga, Champions League e Supercoppa di Spagna.