Calciomercato Milan – Attacco, scelta fatta: arriverà Origi a zero

Divock Origi rinforzerà l'attacco del Milan nel prossimo calciomercato estivo. Arriverà a costo zero dal Liverpool. I dettagli dell'affare

Daniele Triolo

Il Milan guarda già al calciomercato estivo e ha individuato in Divock Origi il rinforzo in attacco per la stagione 2022-2023. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Se, infatti, per il presente, il Diavolo fa affidamento su Zlatan Ibrahimović ed Olivier Giroud, è innegabile come, per l'annata ventura, ci sia bisogno di un nuovo innesto nel ruolo di prima punta.

Origi, classe 1995, è in scadenza di contratto con il Liverpool. E, a quanto risulta, è ben lontano dal conseguimento di quegli obiettivi minimi che farebbero scattare la clausola di rinnovo automatico del suo accordo con i 'Reds' fino al 30 giugno 2023. Un po' come successe, nell'estate 2021, tra Giroud e il Chelsea. Con il Milan che, per liberare il francese, versò ai 'Blues' un milione di euro di indennizzo (più uno di bonus legato ai risultati della squadra).

Stavolta non sarà così. Origi può arrivare al Milan a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato. Inserendo il belga ex Lille e Wolfsburg nel suo organico il Diavolo, dunque, aumenterà il tasso tecnico e qualitativo del suo reparto avanzato. Il giocatore, nonostante l'età sia ancora dalla sua parte, ha anche vinto molto (Champions League, con un gol in finale, e Mondiale per Club nel 2019) con i 'Reds'.

Prendere, dunque, a zero un attaccante del suo calibro è un bel colpo per il club di Via Aldo Rossi. Considerando, oltretutto, che sul suo stipendio la società rossonera può anche usufruire del Decreto Crescita. Origi non è un vero e proprio bomber. Il suo record di gol in Premier League è di 7 nella stagione 2016-2017. Ma al Milan pensano che, giocando con più continuità in Serie A, Origi possa esplodere e diventare un 'craque'. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>

