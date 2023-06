Calciomercato Milan – Contatti con l’Atletico per Morata

Un calciomercato che già da ora è molto intenso per il Milan. I rossoneri stanno chiudendo alcune operazione in entrata e in uscita, ma dovranno ancora lavorare molto per coprire bene i buchi della rosa di Stefano Pioli. Il Milan avrà bisogno di più uomini per il triplo impegno. Un ruolo che dovrà essere rinforzato è quello della punta. Tanti sono i nomi che stanno circolando intorno all'orbita rossonera. Ecco delle novità su un nome che potrebbe interessare al Diavolo.