Calciomercato Milan – Ag. Kessié: “Rinnovo? Chiedete ai dirigenti”

Le ultime news di calciomercato sul Milan: George Atangana, agente di Franck Kessié, ha parlato fuori dal 'Gewiss Stadium' di Bergamo

Una delle questioni più spinose, per il Milan, in materia di calciomercato, è il rinnovo di contratto di Franck Kessié. Il contratto del calciatore ivoriano, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e, ad oggi, non è ancora stato prolungato. Lo spettro, dunque, di una separazione a parametro zero a fine stagione si fa sempre più concreta.