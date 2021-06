Calciomercato Milan – Asta per Damsgaard: i rossoneri provano a chiudere

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mikkel Damsgaard, di proprietà della Sampdoria, sta incantando tutti ai Campionati Europei

Daniele Triolo

Il Milan, che in questo calciomercato estivo è alla ricerca di un elemento offensivo di qualità, pensa a Mikkel Damsgaard. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Per il quotidiano romano, potrebbe essere il gioiello della Sampdoria, classe 2000, il grande investimento del mercato rossonero dopo gli acquisti di Mike Maignan dal Lille e Fikayo Tomori dal Chelsea.

Damsgaard sta incantando tutti, ai Campionati Europei, con la maglia della Danimarca del Commissario Tecnico Kasper Hjulmand ed il suo prezzo sta già lievitando. Massimo Ferrero, Presidente della Samp, ha già parlato di 30 milioni di euro come base minima da quale (questo è il suo auspicio) far partire l'asta per il suo gioiello scandinavo. Il Milan si iscriverebbe alla corsa per Damsgaard qualora piazzasse altrove Rafael Leao per almeno 20 milioni di euro.

Per la Sampdoria, che lo ha pagato 6 milioni di euro, ci sarebbe la possibilità di realizzare una ricca plusvalenza. Per il Milan, la grande chance di andare a riempire il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, trasferitosi a tradimento all'Inter a parametro zero, con un giocatore di classe, talento, qualità. Tra l'altro, giovanissimo ed ancora con tantissimi margini di miglioramento.

Al Milan, secondo il 'CorSport', converrebbe premere sull'acceleratore per Damsgaard in questo calciomercato estivo e prenotarlo già ora. Un po' per evitare che il costo salga vertiginosamente, un po' per respingere il prima possibile le insidie che porteranno, sicuramente, le compagini di Premier League e Bundesliga. E chissà che Simon Kjaer, suo capitano in Nazionale, non metta una buona parola per il Diavolo. Intanto Salvini ha parlato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni. Attacchi a Calhanoglu e Donnarumma