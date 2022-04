Calciomercato Milan – Non solo i rossoneri su Asllani dell’Empoli | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce del centrocampista dell'Empoli Kristjan Asslani

Una crescita esponenziale quella di Kristjan Asllani, giovane calciatore in forza all'Empoli. Classe 2002, il centrocampista albanese ha dimostrato di essere dotato di grandissima personalità oltre che ad avere un'ottima qualità a livello tecnico. Da protagonista ha conquistato, nella passata stagione, il campionato Primavera, mentre in questa stagione ha già disputato 16 partita con la prima squadra toscana. Non male per un calciatore di vent'anni, il quale ha attirato l'attenzione di diversi club italiani.