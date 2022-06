Calciomercato Milan – Per Asllani è derby con l’Inter: le strategie

Kristjan Asllani, ventenne regista dell’Empoli, è nel mirino di Milan e Inter per la sessione estiva di calciomercato: diverse le strategie

Kristjan Asllani, ventenne regista dell’Empoli, è nel mirino di Milan e Inter per la sessione estiva di calciomercato. A fare il punto è 'Libero', oggi in edicola. I nerazzurri vorrebbero inserire subito in rosa l'albanese come vice Marcelo Brozovic. I toscani valutano il loro gioiellino 15 milioni di euro. L’Inter punta a convincere l’Empoli inserendo nella trattativa una contropartita, che potrebbe essere Sebastiano Esposito, di rientro dal prestito al Basilea.