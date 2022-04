Calciomercato Milan – Asensio, c’è una concorrente in più: i dettagli

Marco Asensio, esterno offensivo del Real Madrid, resta l'obiettivo numero uno del prossimo calciomercato del Milan per rinforzare l'attacco

Nelle ultime ore il nome di Marco Asensio si fa sempre più caldo per l'attacco del Milan della prossima stagione. Paolo Maldini lo considera la prima scelta in sede di calciomercato .

La trattativa però appare tutto fuorché semplice, considerando soprattutto le richieste dell'attaccante del Real Madrid . Nelle ultime ore, però, come riporta calciomercatoweb.it, sull'esterno destro ci sarebbe l'interesse di un altro club.

In questo modo, oltre al Milan, rimarrebbe tagliata fuori anche la Juventus, da tempo sulle orme del centrocampista ex Napoli.