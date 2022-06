Calciomercato Milan – Asensio, tre strade per il calciatore spagnolo | News

Marco Asensio è uno dei tanti nomi accostati al Milan . Il calciatore spagnolo potrebbe essere il profilo ideale per rinforzare la fascia destra alta, una posizione del campo dove, nella passata stagione, si sono alternati continuamente sia Saelemaekers che Messias. L'intenzione del club è quella di costruire una squadra più profonda e con più qualità, in maniera tale che il gruppo allenato da Stefano Pioli possa competere ai massimi livelli in tutte le competizioni.

Tornando ad Asensio, secondo il 'Chiringuito' il classe 1996 ha davanti a sé tre opzioni. La prima è quella di rinnovare con il Real Madrid, considerato che è in scadenza nel 2023; la seconda è quella di essere ceduto durante questa finestra di mercato; la terza, quella che probabilmente non vorrebbe il club madrileno, è quella di disputare un'altra stagione nella squadra allenata da Carlo Ancelotti e liberarsi a parametro zero la prossima estate. Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.