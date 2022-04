Calciomercato Milan – Asensio, contatti avviati con il Real Madrid

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Asensio può diventare rossonero. Contatti in corso tra la dirigenza e il Real Madrid

Asensio nome sempre più caldo per il calciomercato del Milan. La testata sportiva AS si sofferma sull'interesse del club rossonero per l'attaccante, in uscita dal Real Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbero stati già i primi contatti tra il Diavolo e gli spagnoli per concludere l'operazione a giugno.