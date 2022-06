Calciomercato Milan – Per Asensio il problema è l’ingaggio: le ultime

Novità su Marco Asensio, diventato un obiettivo concreto del Milan in questa sessione di calciomercato: il problema è l'ingaggio. Come riferisce Claudio Raimondi di 'Sportmediaset', infatti, i rapporti tra i rossoneri ed il Real Madrid sono ottimi e la formula per il trasferimento potrebbe essere trovata. Rimane, però, il nodo stipendio. Asensio guadagna 5,5 milioni di euro a stagione, ingaggio che il Milan non può garantirgli. Servirebbe un passo indietro dello spagnolo per portare a termine la trattativa.