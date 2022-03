Calciomercato Milan – Marco Asensio, le ultime sulla trattativa | PM News

Marco Asensio al Milan? Ecco cosa ha scoperto la redazione di 'pianetamilan.it' in merito a questa possibile trattativa con il Real Madrid

Che Marco Asensio possa far più che comodo al Milan è fuor di dubbio. Si tratta di un calciatore giovane ma di grande esperienza internazionale, in quanto con il Real Madrid ha già vinto tutto quello che c'era da vincere a livello di club. 26 anni, esterno destro, il fantasista spagnolo darebbe grandissima qualità al reparto offensivo rossonero, con il club di via Aldo Rossi che potrebbe rinforzare proprio quella zona del campo. Ad oggi, infatti, è ancora in dubbio che Junior Messias venga riscattato dal Crotone, mentre Samu Castillejo , che non rientra più nei piani del Milan, sarebbe già con la valigia in mano.

Dunque, tra i tanti nomi accostati al Diavolo negli ultimi giorni c'è anche quello di Marco Asensio. Il calciatore, infatti, è in scadenza di contratto nel 2023, quindi è possibile che possa non prolungare con i 'blancos'. A tal proposito, la redazione di 'pianetamilan.it' ha indagato su una possibile trattativa tra il Milan e il Real Madrid, due club che dovranno incontrarsi nelle prossime settimane anche per discutere del futuro di Brahim Diaz. Ad oggi, la pista Asensio non è calda. E' possibile però, qualora in caso il giocatore decida di non rinnovare con le 'merengues', che il Milan possa parlarne con il Real. In ogni caso, al momento, non rientrerebbe tra i principali obiettivi di mercato. Mercato che, come ben si sa, potrebbe comunque regalare qualche sorpresa. Milan, le top news di oggi: il futuro di Ibrahimovic e Brahim Diaz.