Calciomercato Milan – Idea Asensio a parametro zero per giugno | News

Torna di moda il nome di Marco Asensio . Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il Milan starebbe pensando di acquistare il calciatore spagnolo, il quale è in scadenza di contratto a giugno e ai margini del progetto del Real Madrid . Asensio , infatti, sinora ha fatto appena una presenza in campionato, entrando tra l'altro a gara in corso. L'idea del club di via Aldo Rossi sarebbe quella di acquistare un esterno destro che possa garantire un buon numero di gol e assist, cosa che Messias e Saelemaekers non garantirebbero a Pioli e compagni.

Intanto il suo procuratore, Jorge Mendes, starebbe proponendo il suo assistito a diversi club. Non è da escludere, comunque, che il Milan e il Real Madrid, due club che hanno un ottimo rapporto come testimoniano gli affari degli ultimi anni (Brahim Diaz e Theo Hernandez), possano già parlarne a gennaio, quando lo stesso Asensio sarebbe ancora sotto contratto con i 'blancos'. In ogni caso, però, il Milan prima vuole capire se ci saranno le giuste condizioni per poter affondare o meno il colpo, considerato anche che il giocatore percepisce uno stipendio non indifferente.