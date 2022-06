Calciomercato Milan – Asensio in uscita dal Real Madrid, ma non solo lui

Nel prossimo calciomercato il Milan potrebbe valutare Asensio e, in generale, sfruttare l'asse madrileno. Ecco tutti i nomi.

Il prossimo calciomercato sarà ricco di sorprese sia in entrata che in uscita, discorso valido per il Milan così come per il Real Madrid, che oltre a Marco Asensio è pronto a salutare anche altri giocatori. Tanti lasciano a parametro zero, dopo tanti anni. È il caso di Gareth Bale, gallese classe 1989; Isco, spagnolo classe 1992, e Marcelo, brasiliano classe 1988 che però dovrebbe ritirarsi. I primi due sono già stati accostati più volte al Milan, così come ovviamente Asensio che ha il contratto in scadenza nel 2023. Ciò significa che o rinnoverà o andrà via. Peccato che il prezzo sia altissimo e non si possano fare prestiti.