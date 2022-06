Calciomercato Milan – Da Asensio a Berardi: i nomi per la trequarti | News

Da Asensio a Berardi, passando per Ziyech: ecco tutti i nomi che potrebbero fare al caso del Milan per rinforzare la trequarti

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul mercato del Milan. I rossoneri sono al lavoro per rinforzare la propria trequarti e tanti nomi potrebbero fare al caso della squadra di Stefano Pioli. La società vorrà fare un gran colpo, motivo per il quale non sarà un acquisto rapido ed imminente.

Milan, asse Real

Tra Milan e Real Madrid c'è un ottimo rapporto. Da diverse settimane c'è un dialogo in corso tra i due club sia per il futuro di Brahim Diaz che di Marco Asensio. Riguardo il classe '99, le due parti hanno confermato che il prestito biennale verrà rispettato quindi l'ex calciatore del Manchester City vestirà la maglia rossonera anche nella stagione che sta per iniziare. Discorso diverso per il maiorchino. Il Real chiede tra i 25-30 milioni di euro per cedere Asensio. Una trattativa resa ancora più complicata da quando è passato nella scuderia di Jorge Mendes, in quanto il calciatore vorrebbe strappare un ingaggio da 6 milioni di euro. Uno stipendio che il Milan non può garantire.

Asse blue

Ma il Milan, negli ultimi anni, non ha fatto affari solamente con il Real Madrid. Anzi, numerosi ne ha fatti con il Chelsea come dimostrano gli affari Tomori, Giroud e Bakayoko. Oltre a questi tre, un nome che potrebbe arrivare proprio dai blues è quello di Hakim Ziyech. Il calciatore marocchino potrebbe lasciare la squadra allenata da Tuchel, in quanto non sarebbe più al centro del progetto del club inglese. Dopo aver provato ad acquistarlo un anno fa, il Milan questa volta potrebbe riuscire a portare a Milanello Ziyech.

Un giovane e le piste italiane

Il Milan però è attento anche ad altri profili. Uno di questi è quello di Charles De Ketelaere. Nei prossimi giorni sono previsti dei contatti con gli agenti del calciatore. Lo stipendio non rappresenta un problema, lo è invece la cifra richiesta del Club Brugge: 30 milioni di euro. Attenzione, però, anche alle possibilità in Italia. Al Milan piacciono sia Domenico Berardi che Hamed Junior Traore. Il Sassuolo chiede oltre trenta milioni. I rossoneri sono interessati ai due calciatori anche per una questione legata alle liste tanto che sarebbero avvenuti già dei contatti con gli entourage dei due neroverdi. Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.