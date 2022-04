Calciomercato Milan – All-in su Asensio: serve qualità sulla destra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Asensio è un obiettivo concreto dei rossoneri. C'è bisogno di un innesto sulla corsia di destra

La situazione adesso è diversa visto che l'esplosione di Vinicius e la crescita di Rodrygo potrebbero spingere il Real Madrid a non proporre un rinnovo di contratto ad Asensio, in scadenza nel 2023 . Il classe 1996 ha capito che il futuro potrebbe essere lontano dalla Spagna e dunque sta iniziando a guardarsi intorno. Restano le difficoltà economiche relative allo stipendio del giocatore, che non sono di poco conto.

Di sicuro il Milan deve fare qualcosa sulla fascia destra. A sinistra, infatti, ci sono Theo Hernandez , Leao e Ante Rebic . A destra Alexis Saelemaeekers e Junior Messias . E' evidente come ci sia un gap che bisogna colmare. Asensio sarebbe il profilo giusto: mancino, visione della porta, imprevedibilità e fase difensiva. Ha 26 anni, ma ha già grande esperienza in Champions League. Insomma, il nome perfetto.

Il Milan, per acquistarlo, dovrà convincere Asensio a spostare il progetto rossonero. Attualmente guadagna 5.5milioni dal Real Madrid, ma stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe chiesto ben 7 milioni di euro. In rossonero nessun giocatore percepisce quella cifra, anche se comunque prima o poi il tetto salariale dovrà salire per acquistare dei campioni. Attenzione inoltre ai club di Premier League, che, come noto, hanno più disponibilità economica rispetto a quelli italiani. Costo dell'operazione? Il Real Madrid chiede 25-30 milioni. Intanto si punta su un talento argentino.