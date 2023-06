Calciomercato – Dalla Spagna: “Milan e Napoli su Guido Rodríguez”

Il Milan , come noto, è alla ricerca di un centrocampista di quantità e qualità per questa sessione estiva di calciomercato . Congelato l'assalto a Ruben Loftus-Cheek , profilo che stavano trattando Paolo Maldini e Frederic Massara prima del loro addio al club rossonero, sembra emergere, in queste ultime ore, un'altra figura di egual valore.

Calciomercato Milan, Guido Rodríguez è entrato nel mirino

Secondo quanto riferito, infatti, in Spagna dal quotidiano iberico 'AS', sia il Milan sia il Napoli avrebbero messo gli occhi su Guido Rodríguez, classe 1994, centrocampista argentino (ma in possesso del passaporto italiano quindi tesserabile come comunitario) in forza agli andalusi del Betis.